Serie A: Inter zonder De Vrij weer tweede na zege op SPAL

Inter heeft 71 punten, zes minder dan koploper en titelverdediger Juventus, dat woensdag op een gelijkspel (3-3) was blijven steken bij Sassuolo. Atalanta heeft één punt minder dan Inter en Lazio twee. In de Serie A volgen nog vijf speelronden. De eerste vier ploegen in de Italiaanse competitie plaatsen zich voor de Champions League van volgend seizoen.

De Vrij

Inter-coach Antonio Conte had Stefan de Vrij op de bank gezet en Romelu Lukaku helemaal buiten de ploeg gelaten voor het duel met de nummer laatst in Italië. De bezoekers uit Milaan kwamen in Ferrara nog voor rust op 1-0 via Antonio Candreva, die vanaf rechts hard binnenschoot.

In de tweede helft liep Inter uit naar een ruime zege via doelpunten van Cristiano Biraghi, Alexis Sánchez en Roberto Gagliardini.

Andrea Belotti is overduidelijk erg blij met weer een treffer. Ⓒ EPA

Belotti

Andrea Belotti heeft donderdag opnieuw gescoord voor Torino. De spits nam in de thuiswedstrijd tegen Genoa de derde en laatste treffer voor zijn rekening: 3-0.

Belotti heeft nu zeven duels op rij gescoord voor Torino en staat nu in de competitie op zestien doelpunten.

Torino is door de zege naar de vijftiende plaats gestegen en zette een grote stap op weg naar lijfsbehoud. Genoa staat zeventiende en wacht nog vijf spannende laatste speelronden.

De overige treffers van Torino kwamen donderdag op naam van Bremer en Sasa Lukic.