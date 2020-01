Napoli bezorgt Juventus tweede nederlaag

De Pool Piotr Zielinski maakte na ruim een uur het eerste doelpunt van de thuisploeg. Zielinski reageerde alert toen Juventus-doelman Wojciech Szczesny een schot van Lorenzo Insigne niet goed kon verwerken. Vlak voor tijd was Insigne zelf trefzeker, waarna Cristiano Ronaldo de marge weer verkleinde tot één doelpunt. Bij de 2-0 van Insigne veranderde Matthijs de Ligt de bal van richting.

Voor Napoli was het de eerste zege in de competitie sinds 22 december van vorig jaar. De laatste drie duels in de Serie A gingen verloren voor de club uit Napels.

Bij Juventus deed De Ligt de hele wedstrijd mee. De Italiaanse kampioen had dit seizoen alleen nog maar verloren van Lazio (3-1). Ondanks het verlies blijft ’Juve’ koploper, met drie punten voorsprong op Internazionale. De club uit Milaan kwam in de 21e speelronde niet verder dan 1-1 tegen Cagliari.