Race tegen de klok voor AZ’er Dani de Wit

Of Jansen de aanvallende middenvelder donderdag een basisplaats zal gunnen, valt te betwijfelen. „Het zag er in de wedstrijd (tegen FC Gronigen, red.) lelijk uit”, aldus de 47-jarige trainer. „We hadden verwacht dat er meer schade zou zijn, maar gelukkig kon hij gisteren alweer wat bewegen. Het zal een race tegen de klok worden.”

Een race die hoogstwaarschijnlijk niet resulteert in een basisplaats voor De Wit, mits zich de komende dag een medisch mirakel voordoet. „Morgen gaat er iemand anders op en daar heb ik ideeën bij”, vervolgt Jansen. „Maar die hou ik nog even voor mezelf.”

Pascal Jansen (r) op de bank bij AZ. Ⓒ ANP/HH

Cruciale pion

De Wit toonde zich een cruciale pion tijdens de lopende Europese campagne van AZ, dat zich morgen (donderdag, red) bij winst verzekerd weet van een plek in de knock-outfase. In de gewonnen uitwedstrijd tegen Napoli scoorde de voormalige Ajacied de enige en beslissende treffer, waardoor AZ nog kansrijk is om te gaan overwinteren. De man die de assist verzorgde voor die treffer, Jonas Svensson, is saillant genoeg (ook) geblesseerd.

Dani de Wit scoorde op 22 oktober in de uitwedstrijd bij Napoli de enige treffer van het duel. Ⓒ ANP/HH

Jansen, over De Wit: „Dani heeft heel veel gespeeld en is een belangrijke speler voor ons. Maar we hebben nog meer goede spelers binnen de selectie en daar heb ik ideeën bij. Maar die hou ik nog even voor mezelf.”

Stand poule

AZ deelt na vijf speelrondes met acht punten de tweede plaats in Poule F, samen met Real Sociead. Napoli is koploper met tien punten, Rijeka verzamelde tot nu toe slechts één punt. Mocht Sociedad donderdag verliezen in Napels, dan volstaat een gelijkspel voor AZ. Met een zege gaat de Alkmaarse formatie sowieso door, ongeacht het resultaat in Italië.