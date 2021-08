Memphis Depay debuteert bij Barça, ook Frenkie de Jong in de basis

Memphis Depay start zondagavond in de basis. Ⓒ AFP

Memphis Depay begint zondagavond in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in La Liga in de basis en maakt dus zijn officiële debuut voor Barcelona. Trainer Ronald Koeman heeft ook een basisplaats ingeruimd voor een tweede debutant: Eric Garçia verschijnt ook aan de aftrap voor de wedstrijd tegen Real Sociedad