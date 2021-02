Ron Vlaar: ’Bert van Marwijk had meeste invloed op mij’

,,Van Gaal was tactisch een geweldige trainer, maar de meest invloedrijke in m’n carrière is Bert van Marwijk geweest. Bij Feyenoord en het Nederlands elftal heeft hij me altijd veel vertrouwen gegeven. In Rotterdam is hij intensief met me aan de slag gegaan. Toen Giovanni van Bronckhorst, Roy Makaay en Kevin Hofland kwamen, speelde ik met Kevin in het centrum en dat ging hartstikke lekker”, aldus Vlaar.

,,Bert legde de nadruk op het voetballende gedeelte en inschuiven. Het was ontzettend jammer dat ik na vier wedstrijden zwaar geblesseerd raakte. Als bondscoach heeft hij me na mijn blessures weer bij Oranje gehaald én gehouden, want in de aanloop naar het EK van 2012 ging het eigenlijk helemaal niet lekker. Ik was bang dat ik net als in 2010 weer zou afvallen.”