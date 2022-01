Premium Het beste van De Telegraaf

Japanse tennisgrootheid verliest in derde ronde Australian Open Naomi Osaka na ondergang: ’Ik ben God niet, ik kan niet elke wedstrijd winnen’

De kampioene van 2021 Naomi Osaka wordt in de derde ronde van de Australian Open uitgeschakeld door de Amerikaanse Amanda Anisimova. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Het valt nog niet mee om Naomi Osaka te zijn, al is ze de best verdienende sportvrouw van deze aardbol. Na een lange periode met depressies staat de voormalige nummer één van de wereld weer op de tennisbaan, maar onoverwinnelijk is ze bepaald niet meer. De kampioene van 2021 werd in de derde ronde van de Australian Open uitgeschakeld door de Amerikaanse Amanda Anisimova nadat ze twee matchpoints onbenut had gelaten: 4-6, 6-3 en 7-6 (5).