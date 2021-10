Newcastle United en trainer Steve Bruce uit elkaar

Het vertrek komt niet als een verrassing. Bruce gaf na de recente overname van Newcastle al te kennen dat hij niet verwachtte nog lang de manager van The Magpies te zijn, nadat hij er ruim twee seizoenen aan het roer stond.

Onder de nieuwe steenrijke Saoedische eigenaren mocht hij nog één duel op de bank zitten. Het werd zijn duizendste wedstrijd als manager, waarin Tottenham Hotspur met 2-3 te sterk was.

De voorbije twee seizoenen eindigde Bruce met de club netjes in de middenmoot, maar dit seizoen was de start weinig belovend. Uit de eerste acht duels haalde de club slechts drie punten.

Het proces van het aanstellen van een nieuwe hoofdcoach is in volle gang en een benoeming zal te zijner tijd bekend worden gemaakt, aldus Newcastle United.

Begin deze maand werd de overname door Public Investment Fund afgerond. De Premier League heeft de transactie goedgekeurd. De koepelorganisatie besloot in te stemmen met de overname nadat het „juridisch bindende garanties” had gekregen dat de staat Saudi-Arabië geen zeggenschap zou krijgen bij de club. PIF, dat 80 procent van de fondsen inbrengt in de deal van 300 miljoen pond (ongeveer 354 miljoen euro), wordt beschouwd als onafhankelijk. Daardoor is de overname niet in strijd met de regels van de Premier League.