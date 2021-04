Sparta diep in blessuretijd langs PEC Zwolle

De start van de thuisploeg was uitstekend. Na drie minuten was er al een grote kans voor Wout Burger, die stuitte op de paal. En even later was het wel raak, toen Adbou Harroui na een fraaie combinatie Mica Pinto vond voor de afronding. Daarna volgde er wat dreiging van PEC Zwolle via een paar kopballen, maar niet op een manier die doelman Maduka Okoye echt verontrustte.

Na rust was het een stuk beter dan Zwolle in aanvallend opzicht liet zien. Okoye kon eerst nog redden op een inzet van Eliano Reijnders, maar even later was hij kansloos toen een inzet van Bram van Polen van richting werd veranderd en binnenviel. Aan de andere kant onderscheidde keeper Xavier Mous zich even later met een zeer fraaie save op een geplaatst schot van Harroui.

De middenvelder leidde even later onbedoeld de 1-2 in voor de bezoekers. Hij had te veel tijd nodig, waarna Slobodan Tedic het met een fraai schot afstraft. Een minuut later had het overigens alweer gelijk kunnen staan, maar Tom Beugelsdijk kopte op de lat. Niet veel later krulde Deroy Duarte een vrije trap net langs de verkeerde kant van de paal.

Een kwartier voor tijd was het wel raak. Dean Huiberts maakte hands en Lennart Thy klaarde het klusje vanaf elf meter. De beste kans op de winnende treffer was er vervolgens voor PEC Zwolle via Pelle Clement. Na een schitterende passeerbeweging mikte hij de bal hoog over.

Lang leek het in Rotterdam 2-2 te blijven, maar in de laatste minuut van de blessuretijd was het toch raak. Thy was attenter dan de verdedigers bij een voorzet vanaf links en kopte prima pinnen. Tijd om te reageren was er niet meer voor de ploeg van Bert Konterman, die daardoor nog altijd niet helemaal veilig is. De voorsprong op VVV-Venlo bedraagt een - nog altijd geruststellende - zeven punten.