Trainer van Eintracht Frankfurt verrast door vertrek Bas Dost

Sportief directeur Fredi Bobic sprak van een ’lucratieve deal’ voor Eintracht, maar daar heeft Hütter geen boodschap aan, laat hij doorschemeren. „Zijn transfer was geen aangename kerstverrassing. Sportief gezien is dit een verlies”, vertelt de trainer uit Oostenrijker aan Die Welt.

André Silva heeft voorlopig maar de beschikking over één echte centrumspits. Ragnar Ache, voormalig Sparta, is na een blessure nog niet speelklaar. Hütter eist dan ook een aanvaller in deze transferperiode: „Anders nemen we een te groot groot risico. We willen graag een snelle, fysiek sterke spits.”

„Club Brugge heeft laten zien dat ze me heel graag wilden hebben. Dat merkte je aan alle kanten”, zei Dost bij zijn presentatie in België. „Naar dat gevoel ben je als speler altijd op zoek. Ik zag het hele verhaal van de club zitten. Ik ga vlammen als een gek.”

Dost tekende in Brugge een contract voor anderhalf jaar. Eerder kwam Dost uit voor Sporting Lissabon, VfL Wolfsburg, SC Heerenveen, Heracles Almelo en FC Emmen.