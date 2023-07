David Silva stopt met voetballen na zware knieblessure

Silva kwam tien seizoenen uit voor Manchester City. Hij speelde 436 wedstrijden voor de Engelse club en won er elf prijzen, waaronder vier keer de Premier League. Hij kreeg zijn opleiding bij Valencia. Na zes seizoenen in La Liga maakte Silva de overstap naar City. In 2020 verhuisde de Spanjaard terug naar zijn thuisland om er voor Real Sociedad te gaan spelen.

„Vandaag is een verdrietige dag voor mij”, zegt Silva. „Vandaag is het tijd om vaarwel te zeggen van datgene waar ik mijn hele leven aan heb gewijd. Het is tijd om vaarwel te zeggen tegen mijn collega’s, die als familie voor mij zijn. Ik zal jullie heel erg missen.”

De Spanjaard droeg 125 keer het shirt van zijn land en maakte 35 interlanddoelpunten. Hij won met Spanje het WK van 2010 en de EK’s van 2008 en 2012.