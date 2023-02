Oud-teamgenoot van Elia over aardbeving: ’Ik dacht dat mijn laatste uur had geslagen’

„Sinds de aardbeving ben ik in shock en weet ik niet wat ik moet zeggen over de huidige situatie”, aldus Gulbrandsen, die in het seizoen 2019/2022 een teamgenoot was van Eljero Elia bij Istanbul Basaksehir. „Ik kan niet bijschrijven hoe bang ik was op het moment van de aardbeving. Op het moment zelf sliep ik thuis, in mijn appartement op de vijftiende verdieping. Ik was ervan overtuigd dat mijn laatste uur had geslagen. Terwijl ik op de begane grond probeerde te komen, wist ik vrijwel zeker dat de vloer onder mij zou instorten. Ik kan nog steeds niet geloven dat het gebouw nog overeind staat.”

Het was een hallucinante ervaring, volgens Gulbrandsen. „Het gebouw was zodanig in beweging dat het voelde alsof ik tijdens een storm op een boot zat. Eenmaal buiten zag ik alleen maar verschrikte mensen op straat. Ik ben zeer, zeer blij dat ik nog leef. Mijn gedachten zijn bij hen die geliefden hebben verloren.”

Gulbrandsen wil dat de ramp nooit meer wordt vergeten. „Ik moet mijn verhaal vertellen, zodat iedereen snapt wat er is gebeurd, al denk ik dat het onmogelijk is om mijn gevoelens volledig over te brengen. Duizenden mensen liggen dood onder het puin of vechten voor hun leven, in meerdere steden in Turkije en Syrië. De Turkse Superlig heeft besloten om de wedstrijden voor 1 week op te schorten. Eén week! Ik kan niet bevatten hoe ik straks weer kan voetballen terwijl zoveel mensen nog voor hun leven vechten.”

Het uiteindelijke doel van Gulbrandsen is duidelijk. „Ik schrijf dit omdat de lui die de beslissingen nemen niet lijken te begrijpen wat voor een traumatische ervaring dit voor heel veel mensen geweest is, ook voor degenen die het hebben overleefd. Er zijn veel mensen die niet weten of het gebouw waar ze woonden nog overeind staat en of ze er nog in veiligheid kunnen leven.”

Gulbrandsen begon zijn carrière bij Lillestrom, de club uit zijn geboortestad. Na dienstverbanden bij Lyn, Molde, Red Bull Salzburg, New York Red Bulls en Istanbul Basaksehir belandde hij in 2022 bij Adana Demirspor.