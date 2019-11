Advocaat: ’Groningen vervelende ploeg’

Over het meespelen van andere spelers bracht Advocaat nog geen zekerheid. „Ik kan een aantal spelers niet gebruiken, maar dat weet ik pas na de training van zaterdag”, zei hij. Zo is de inzetbaarheid van Marcos Senesi, die eveneens geblesseerd raakte tegen RKC, nog onzeker. „Marcos heeft wel meegetraind, maar we beslissen na onze laatste training voor vertrek naar Groningen.”

De coach kon door de interlandperiode niet helemaal trainen zoals hij wilde, omdat hij spelers miste door de interlandverplichtingen. Advocaat: „We konden daardoor niet heel gericht trainen. Een aantal dingen in ons spel moet beter worden, de passing, de controle en het vele onnodige balverlies.”

Feyenoord won na het aantreden van Advocaat twee competitiewedstrijden, tegen VVV-Venlo en RKC Waalwijk. In FC Groningen treffen de Rotterdammers een tegenstander die de laatste vier thuiswedstrijden won en een zege pakte in het laatste uitduel met Vitesse.

„Groningen speelt heel agressief voetbal, zeker in eigen huis”, vond Advocaat. „Het is een vervelende ploeg om tegen te spelen, zo hebben we gezien in de wedstrijd tegen Vitesse. Ze spelen met veel strijd en beleving en daarin moeten we meegaan. Dan hebben we nog steeds genoeg voetbalkwaliteiten om het Groningen moeilijk te maken.”