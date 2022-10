Geen kwartfinale voor volleybalsters op WK in eigen land

Brazilië was een maatje te groot. Ⓒ ANP/HH

De Nederlandse volleybalsters zijn op het WK in eigen land uitgeschakeld voor de kwartfinales. De ploeg van bondscoach Avital Selinger verloor in drie sets van Brazilië, de nummer 1 van de wereldranglijst (19-25 19-25 20-25). Oranje kan daardoor niet meer bij de beste vier landen in de groep eindigen.