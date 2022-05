Max Verstappen kijkt uit naar Monaco: ‘Hartslag schiet omhoog’

De Red Bull-coureur won vorig jaar niet alleen voor de eerste keer in de straten van zijn woonplaats, ook zorgde hij toen voor een unicum door de koppositie over te nemen in de WK-stand. Verstappens zege was de snelste ooit in Monaco met een gemiddelde snelheid van 157,833 kilometer. Het was een Grand Prix zonder safety car.

,,Het is altijd een hectisch, maar ook bijzonder weekeinde in Monaco”, kijkt Verstappen vooruit. ,,De kwalificatie is van cruciaal belang. De baan is erg ouderwets en smal. Je hartslag schiet omhoog, het is krankzinnig. Je moet constant de grenzen opzoeken, het is een gekke baan met een Formule 1-auto. Mijn racegeschiedenis in Monaco was niet zo goed. Het was vorig jaar een enorme opluchting toen ik als eerste over de finish kwam.”

Verstappen won de laatste drie races dit seizoen. Twee keer eindigde teamgenoot Sergio Pérez daarbij als tweede, in Imola en afgelopen zondag in Barcelona. Red Bull pakte de laatste drie race-weekenden liefst 140 van de 147 punten maximaal te verkrijgen punten.

,,Checo en ik werken heel goed als een team en het is natuurlijk geweldig dat we nu zowel bij de coureurs- als de constructeurs de leiding hebben genomen”, aldus Verstappen. ,,Maar er is nog een lange weg te gaan en er kan veel veranderen, zoals we dit seizoen tot nu toe ook al hebben gezien.”

