Comeback Remco Evenepoel nog even uitgesteld

„Dat Remco nog pijn heeft, is perfect normaal”, geeft hij aan. „Hij is acht meter naar beneden gevallen. De breuken liggen precies op de zogenaamde zitknobbel. Op CX en MRI-scans zien we dat die mooi genezen zijn, maar er is wel nog sprake van botoedeem en dat geneest traag.”

Evenepoel zal later aan zijn seizoen beginnen. De Ronde van de Algarve wordt uit zijn programma gehaald, in de Ronde van Valencia zou hij sowieso al niet starten. „Bij Remco gaat het om een project van meerdere jaren”, geeft dokter Jansen aan. „We gaan echt niet trekken om hem in februari klaar te hebben. Het gaat erom het lichaam honderd procent te laten herstellen.”

Na de stage ondergaat Evenepoel nog een nieuwe scan. Het is wel de bedoeling dat hij eerstdaags de fietstraining kan hervatten. „Normaal gezien zal hij komende dinsdag opnieuw met de fiets trainen”, zegt dokter Jansen. „Dan zit zijn straftijd erop.”

Evenepoel geeft aan dat er bij de opstart van het seizoen geen haast is. De Giro (8-30 mei) is het eerste grote doel. „Pas op 8 mei moet ik mijn topvorm halen.”

