Correa racet in simulator na horrorcrash op Spa

De 20-jarige Formule 2-coureur was afgelopen zomer op het Belgische circuit van Spa-Francorchamps betrokken bij het dodelijke ongeval van de Fransman Anthoine Hubert.

Zelf brak de Ecuadoraans-Amerikaanse rijder allebei zijn benen. Even werd gevreesd dat zijn rechterondereen moest worden geamputeerd, maar Correa weigerde dat.

Na een 17 uur durende operatie is Correa al weer enige tijd terug in zijn woonplaats Miami, waar hij tevens is begonnen aan het lange en complexe revalidatieproces, dat hem de komende maanden wacht.

„Het komende jaar zal bol staan van fysiotherapie, rehabilitatie en corrigerende operaties, met een volledig gebruik van de rechtervoet en -enkel als doel”, zo verklaarde Correa begin oktober.

De bolides van Juan Manuel Correa en Anthoine Hubert waren total-loss. Ⓒ EPA