FC Twente stunt en houdt spits Manfred Ugalde in Enschede

Bronnen rond FC Twente bevestigen de berichtgeving vanuit Costa Rica, dat FC Twente met SK Lommel (onderdeel City Group) een akkoord heeft bereikt over het definitief overnemen van de Costaricaanse spits. Naar verwachting wordt de deal snel definitief afgerond. Met de aanstaande deal is een voor FC Twente begrippen fors bedrag gemoeid van circa 4 miljoen euro.

Lommel is ermee akkoord gegaan om dit bedrag gefaseerd te ontvangen, zodat FC Twente de forse investering kan uitsmeren over meerdere seizoenen. Ugalde tekende afgelopen seizoen voor 8 goals in 24 Eredivisieduels en groeide na de winterstop uit tot vaste spits van FC Twente. In Enschede zien ze grote doorgroeimogelijkheden voor de pas 21-jarige spits.

Twente kan investeren

Het is voor het eerst sinds 2014, dat FC Twente zo’n forse transfersom neertelt. Toen werd er 3,5 miljoen euro betaald aan SC Heerenveen voor Hakim Ziyech. Een investering die zich uitbetaalde, want die werd twee jaar later voor 11 miljoen euro verkocht aan Ajax. Zoiets hoopt FC Twente ook met Ugalde te bewerkstelligen. Ugalde is al de derde speler waar FC Twente deze window een transfersom voor neertelt, nadat de club jarenlang alleen maar transfervrije spelers en huurlingen kon halen. Eerder werden er voor Youri Regeer (Ajax) en Younes Taha (PEC Zwolle) al transfersommen rond de 1 miljoen euro betaald.

FC Twente kan investeren, doordat er aan de inkomstenkant ook goede transferresultaten zijn behaald. Ramiz Zerrouki is voor 7,2 miljoen euro verkocht aan Feyenoord, een bedrag dat door bonussen kan oplopen naar 8 miljoen euro, terwijl er ook voor Vaclav Cerny van VfL Wolfsburg zo’n 7 miljoen euro met een uitloop naar 8 miljoen euro is geïncasseerd.

Sportief gezien is het behoud van Ugalde een belangrijke stap, omdat FC Twente beide vleugelspitsen kwijt is. Behalve Cerny is ook Virgil Misidjan, wiens contract afloopt en die elders een avontuur aangaat, vertrokken. FC Twente zag daarnaast ook centrumverdediger Julio Pleguezuelo transfervrij vertrekken en houdt rekening met een vertrek van Joshua Brenet, die een vaste vertrekclausule in zijn contract heeft en zijn zinnen heeft gezet op een transfer. Wel heeft de club uit Enschede centrumverdediger Mees Hilgers binnenboord kunnen houden. Hij gaat binnenkort voor drie seizoenen bijtekenen.