McGregor verdeelt MMA-wereld met ’draadje’

Conor McGregor vindt zich op 31-jarige leeftijd al de beste MMA-vechter ooit. Ⓒ REUTERS

Conor McGregor (31) heeft in een online betoog uitsluitsel gegeven over wie in zijn ogen de beste MMA-vechter ooit is. Niet geheel verrassend benoemde hij zichzelf indirect uit tot GOAT, oftewel de Greatest of All-Time. Het ’draadje’ op Twitter leidde tot verdeelde reacties.