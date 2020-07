Zinedine Zidane trots op doelman Thibaut Courtois

De club uit de hoofdstad kreeg vrijdagavond Deportivo Alavés op bezoek. Verrassend genoeg ging de laagvlieger goed van start. Courtois moest een aantal keer optreden. De Belgische doelman hield uiteindelijk zijn doel schoon, voor de vijfde keer(!) op rij. Sinds de herstart van La Liga heeft Real Madrid in de acht gewonnen wedstrijden pas twee tegentreffers moeten incasseren.

Courtois kende een moeizame start bij de Madrilenen, toen hij in 2018 overkwam van Chelsea. Het werd zelfs zo erg, dat hij zijn basisplaats verloor aan Keylor Navas, die inmiddels onder de lat staat bij Paris Saint-Germain. Zidane kent hedendaags echt geen twijfel meer over zij Belgische goalie. „Hij is een belangrijke speler en is van grote invloed”, aldus de Fransman na afloop van de wedstrijd tegenover Spaanse media.

Real Madrid staat bovenaan de ranglijst in La Liga en heeft met slechts 21 tegengoals de minst gepasseerde verdediging in Spanje. „Het is het werk van het hele team, maar Thibaut houdt heel veel tegen. Het is onmogelijk om nooit een goal tegen te krijgen, maar met een fitte Thibaut op doel krijgen wij er heel weinig tegen.”

De Koninklijke kwam tegen Alavés op voorsprong vanaf de stip. Het was de derde wedstrijd op rij voor Real, waar de club de ban brak middels een penalty. „Als het een strafschop is, dan was het er ook een”, zucht Zidane, die de gesprekken over arbitraire beslissingen die in het voordeel vallen voor zijn club zat is. „Het was een goed besluit, punt uit.”

Raphaël Varane, verdediger van Real, wil het ook niet langer over de VAR hebben. „We hebben de nul gehouden en dat is goed voor ons zelfvertrouwen. We zijn positief en blijven op die voet doorgaan. De verhalen van buiten (over de VAR, red.) doen ons niks. Wij hebben zelf de controle en dat laten wij zien op het veld.”

