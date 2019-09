Groeneveld: ’Schandalig en belachelijk’

Groeneveld is niet alleen coach, maar ook een soort vakbondsleider in zijn beroepsgroep. „Ik heb al heel lang een enorme behoefte aan het professionaliseren van deze tour. Het is mijn doel dat iedere profspeler een coach heeft met een licentie, want zijn rol is cruciaal.”

„Kun je je voorstellen dat mensen in een auto stappen zonder rijbewijs? Als jij naar de dokter moet, ga je dan naar een dokter met een diploma? Of maakt het je niet uit? In het tennis wordt geen waarde gehecht aan de coach. Dat moet veranderen en daar vecht ik voor. Spelers verdienen goed opgeleide coaches om zeker te weten dat ze in goede handen zijn. Met goede coaches bescherm je de speler en dus ook het tennis. Door geen regels te hebben op hoogste niveau, laat je ruimte voor misbruik.”

