Dafne Schippers zet streep door EK atletiek

Vorige maand ontbrak Schippers op de WK in Eugene, maar de sprintster had zich op de 100 meter wel geplaatst voor de Europese kampioenschappen.

„Dat het leven van een atlete niet altijd even makkelijk is, dat wist ik al een tijdje. In Italië is er een nieuwe rugblessure bijgekomen, terwijl ik dacht dat ik er vanaf was”, aldus Schippers. „Op foto’s en scans was een breukje in mijn wervels te zien. De timing had niet slechter gekund, aangezien ik volledig gefocust was op de EK. Ik ga mijn teamgenoten nu vanuit huis aanmoedigen en er alles aan doen om snel te herstellen.”

De EK atletiek zijn van 15 tot en met 21 augustus.