Horrorblessure in UFC: Overeem verliest wedstrijd én lip

*Let op: beelden kunnen schokkend zijn

Overeem stond voor op punten, maar liep vier seconden voor het einde van de partij tegen een rechtse directe van Rozenstruik op.

Een hevig bloedende lip - hij verloor een groot gedeelte hiervan zelfs, getuige de foto’s en video’s - was voor de scheidsrechter reden genoeg om het duel te stoppen en Rozenstruik uit te roepen tot winnaar.

Alistair Overeem is ’all smiles’ ondanks zijn ’blessure’ en de verliespartij tegen Jairzinho Rozenstruik. Ⓒ Twitter UFC

Overeem vs. Rozenstruik was het ’main event’ van de UFC ’fight night’ in Washington. In de MMA-carrière van Overeem was het zijn negentiende nederlaag, tegenover 45 zeges. Rozenstruik stapte in 2017 over van het kickboksen naar de UFC. Sindsdien won hij al zijn tien gevechten.

Aanvankelijk zou Overeem het zaterdag in Washington opnemen tegen Walt Harris. De Amerikaan trok zich echter terug toen zijn dochter ontvoerd werd. Inmiddels is ze overleden.