Chris Froome en Team Ineos aan eind van het seizoen uit elkaar

Het contract van Froome loopt af in december en er is besloten om de Brit geen nieuw contract te geven, zo laat Team INEOS weten in een officieel statement. „We brengen dit nieuws nu naar buiten om een einde te maken aan alle speculaties en zodat wij ons nu kunnen focussen op aankomend seizoen”, aldus Dave Brailsford, algemeen directeur van de Britse wielerploeg.

Brailsford kijkt terug op een succesvolle samenwerking met Froome. „Hij is een groot kampioen en wij hebben samen mooie dingen meegemaakt, maar ik geloof erin dat dit het juiste besluit is voor het team en voor Chris zelf. Begrijpelijkerwijs - gezien zijn prestaties van de afgelopen jaren - wil hij de enige leider in het team zijn in het volgende hoofdstuk van zijn carrière. Dit kunnen wij hem op dit moment niet garanderen”, zegt Brailsford, die naast Froome in Egan Bernal en Geraint Thomas nog twee andere Tour-winnaars in de gelederen heeft. „Elders zou hij die status wel kunnen krijgen.”

„Ik heb een fenomenale tijd gehad bij het team en we hebben samen ontzettend veel bereikt. Ik zal alle herinneringen koesteren”, reageert Froome. „Ik kijk uit naar een nieuwe uitdaging nu ik een nieuwe fase van mijn carrière tegemoet ga. Maar voor nu focus ik mij volledig op een vijfde zege in de Tour de France.”

De Ronde van Frankrijk werd uitgesteld vanwege het coronavirus, maar staat nu voor 29 augustus tot en met 20 september op de planning. Dan zal Froome, die voor het laatst in 2017 de Tour won, opnieuw proberen het geel naar huis te rijden.