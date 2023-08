Dubbel pech: na botsing met Geronimo Rulli is kalenderjaar Jizz Hornkamp voorbij

Rulli kwam tijdens het eerste competitieduel van het seizoen met Heracles Almelo hard in botsing met Hornkamp. Laatstgenoemde bevestigt nu dat hij onder het mes moet aan zijn linkerenkel en na de winterstop weer in actie hoopt te komen.

Bekijk hier de mededeling van Heracles Almelo.

Het is een flinke streep door de rekening voor Heracles, dat Hornkamp deze zomer net had binnengehaald. Hij kwam over van Willem II.