PEC Zwolle zakt steeds dieper weg in het moeras

Door Jeroen Kapteijns

Komt het nog goed met PEC? Ⓒ ANP Pro Shots

ZWOLLE - Wat een mooie afscheidsavond voor de vertrekkende voorzitter Adriaan Visser had moeten worden, is uitgelopen op een grote deceptie voor PEC Zwolle. De ploeg van trainer Art Langeler had met name voor rust het betere van het spel, maar verloor toch voor de zevende keer dit seizoen. SC Heerenveen was met 1-0 te sterk door een ongelukkige eigen goal van PEC Zwolle-captain Bram van Polen. En zo staat PEC Zwolle nog vaster op de laatste plaats met slechts één punt uit acht duels en maar twee gemaakte doelpunten.