Moment van toen: wereldroem Geoff Hurst met omstreden WK-goal

De Engelsman Geoff Hurst maakte toen in de WK-finale een van de meest controversiële doelpunten uit de historie. Het schot van Hurst in de verlenging belandde via de lat op of net over de doellijn; dat is 54 jaar na dato nog steeds niet helemaal duidelijk.

De Zwitserse scheidsrechter Gottfried Dienst vond na overleg met grensrechter Tofik Bachramov dat de bal óver de lijn was, volgens de Duitsers was het óp de lijn.

Mede dankzij het vermeende doelpunt van Hurst, die overigens een hattrick scoorde, won Engeland met 4-2.

Bekijk de hoogtepunten van de WK-finale uit 1966 nog een keer.