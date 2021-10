Dick Advocaat en Bert van Marwijk nog in zelfde schuitje

De kwalificatie is bijna halverwege en dus is er best nog wat mogelijk. De derde plek geeft recht op de play-offs en met nog wat extra hindernissen – een strijd met een van de Zuid-Amerikaanse play-off-winnaars – kan de deur nog worden geopend naar een mondiaal toernooi.

Beide Nederlandse coaches wisten vooraf al dat de verliezer wel eens zou kunnen afhaken richting de eindronden van het wereldkampioenschap, dat volgend jaar van 21 november tot 18 december wordt gehouden in de steenrijke, op een schiereiland gelegen olie- en gasstaat.

Spannende aangelegenheid

In Dubai was het voor Van Marwijk, die dus thuis speelde, én Advocaat een spannende aangelegenheid. Advocaat was met regelmaat langs de zijlijn voor zijn dug-out te zien, waarbij hij pogingen deed om zijn manschappen vooral in de organisatie te houden. Voor de neutrale kijker was het bij vlagen een kostelijk gevecht, waarbij het ondanks hoge temperaturen niet aan de inzet lag, maar het verstand of de techniek ontbrak om in cruciale situaties de zaak mooi af te maken.

Op andere momenten bezorgden de verdedigers de coaches, met name Advocaat, hartkloppingen. Zo heeft de Hagenaar in zijn Irakese defensie een linksback, Ali Adnan, die zichzelf mogelijk een wereldster vindt maar in het eigen strafschopgebied als een circusartiest in de lucht de bal met een mislukte omhaal in de lucht laat belanden bij een Arabier.

Lucht schoppen

Deze Adnan, die door Advocaat na rust gauw naar de kant werd gehaald, schopte ook lucht toen de aanvallers van Van Marwijk door het hart van de Irakese defensie sneden na een dik half uur en Fabio Lima zijn maatje Caio in staat stelde te scoren.

Bert van Marwijk Ⓒ ANP/HH

Met Fabio Lima en Caio denk je niet meteen aan een paar originele Arabieren en dat klopt ook wel. Het zijn twee genaturaliseerde Brazilianen, die door sjeiks zijn overgehaald om een ander paspoort te nemen. Fabio Lima is een aanvaller die jarenlang uitkwam voor Vasco da Gama, Caio heet eigenlijk Caio Canedo Carrea en werd ook geboren in Rio de Janeiro. Hij bracht het grootste deel van zijn loopbaan door bij Botafogo en Internacional voordat hij voor veel dollars verhuisde naar de woestijn.

Fenomenaal slotoffensief

Zulke spelers, zo hoopten de sjeiks, zouden het verschil kunnen maken in de Aziatische zone en in de aanloop naar het WK in de eigen regio voor een mooi effect kunnen zorgen. Ze spelen bij clubs als Al Ain en Al-Wasl.

Van Marwijk moet een kwartier voor tijd hebben gedacht dat de twee geboren Zuid-Amerikanen hem de winst zouden bezorgen, maar de geestdriftige Advocaat vuurde zijn ploeg zo aan dat er nog een fenomenaal slotoffensief kwam. Dat leverde al een paar flinke kansen op en eigenlijk kwam de 1-1 ook voort uit meer opportunisme dan uit een fraai opgebouwde aanval. Een diepe bal van invaller Amir Al-Ammari werd door het centrale verdedigingsduo van Van Marwijk verkeerd ingeschat, waarbij de bal zo in het doel verdween. Daarna was zijn ploeg los en volgde ook de 2-1, maar in de 94e minuut zag Van Marwijk zijn team nog de 2-2 uit het vuur slepen.

In de hekken

De interland met beide Nederlandse coaches vlak naast elkaar in twee dug-outs werd in een redelijk klein stadion van Dubai afgewerkt. Op de tribunes voornamelijk in witte gewaden geklede Arabische supporters, maar ook een kleine afvaardiging van supporters uit Irak. Veel sfeer was er niet, omdat er rond het veld ook nog eens in de vorm van een sintelbaan zoveel gras lag dat er makkelijk paardenrennen konden worden georganiseerd.

Maar dat verhinderde de spelers na een doelpunt niet om de hekken in te klimmen en a la Mike Obiku het succes te vieren na elke treffer. De tv-commentatoren hadden het tijdens hun commentaar allemaal voortdurend over de twee grote Nederlandse trainers. „De grote Advocaat en de grote Van Marwijk”, was voortdurend in het Arabisch te horen.

Dat beide mannen wat hebben gepresteerd in hun leven is in die contreien wel duidelijk. Advocaat en Van Marwijk kwamen voortdurend in beeld en hun fanatisme wordt gewaardeerd. Advocaat was langs de kant fanatieker dan Van Marwijk, die al een tijdje in landen als Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten werkt. De laatste weet dat je met voetballers van dit kaliber niet alles in de hand hebt. De bijna wanhopige reis richting Qatar gaat verder…

STAND:

1. Iran 4 duels 10 pnt

2. Zuid-Korea 4 duels 8 ptn

3. Libanon 4 duels 5 ptn

4. VAE 4 duels 3 ptn

5. Irak 4 duels 3 ptn