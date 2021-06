Suriname-bondscoach Dean Gorré treurt: ’Dit kwam te vroeg’

AMSTERDAM - Met dank aan Patrick Kluivert mag Guus Hiddink blijven dromen van een WK met Curaçao. De beslissende laatste groepswedstrijd in de WK-kwalificatie tegen Guatemala eindigde in 0-0 en dat was voldoende voor Curaçao om de route naar Qatar te vervolgen. Waar interim-bondscoach Kluivert met de Nederlands-Antilliaanse internationals kon juichen, daar was er treurnis bij Dean Gorré, die de WK-droom met Suriname uiteen zag spatten.