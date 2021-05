Uniek WK-goud Nederlandse atleten op 4x400 meter

Jochem Dobber, Liemarvin Bonevacia, Ramsey Angela en Tony van Diepen schreven daarmee atletiekhistorie, want een Nederlandse estafetteploeg won nog nooit een wereldtitel op dit olympische nummer.

Het Oranje-kwartet won de finale in Chorzow in 3.03,45. Japan rende naar het zilver in 3.04,45 en de bronzen plak was voor Botswana in 3.04,77.