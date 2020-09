Live Formule 1: wat kan Max Verstappen uitrichten in kwalificatie?

„Het is een mooi, snel circuit met veel hoogteverschillen”, zei Verstappen over Mugello. Racen op de baan in Toscane is zwaar. Zeker gezien de supersnelle, lange bochten. „Het zal zeker zwaar worden. Het is wat het is, ik kan moeilijk uitstappen.”

Verstappen kreeg een week eerder, tijdens de Grand Prix van Italië, met pech te maken. Hij de kon de knotsgek verlopen race niet uitrijden. Geen punten dus voor de Nederlander, die Mercedes-coureur Valtteri Bottas zijn tweede plek in de WK-stand zag overnemen. Verstappen bekijkt het voor de aankomende Grand Prix weer van de positieve kant. „Want slechter dan in Monza kan het eigenlijk niet gaan.”

De race gaat zondag om 15.10 uur van start. Deze kunt u hier ook live volgen. Na de Grand Prix van Toscane strijkt het Formule 1-circus volgend weekend (18 t/m 20 september) neer in Singapore.

