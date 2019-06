Oranje Leeuwinnen openen WK met winst in blessuretijd

De Oranje Leeuwinnen begonnen hun WK in Le Havre met Nieuw-Zeeland als tegenstander. De Oranje-opponent, beter bekend als de Football Ferns, had na vier WK-deelnames nooit eerder een wedstrijd gewonnen (negen keer verloren en drie keer gelijk).

Open

Het was een open wedstrijd in het Stade Océane. Vooral voorzetten stichtten aan beide kanten voor gevaar. Lieke Martens kreeg na tien minuten een kans na een voorzet van Desiree van Lunteren, maar de Barcelona-ster schoof de bal in de handen van de keepster.

Vivianne Miedema torent boven haar directe tegenstandster uit, maar de Nederlandse knikt de bal net over het doel. Ⓒ ANP

Nieuw-Zeeland beet direct van zich af. Dominique Bloodworth verslikte zich, waarna Olivia Chance de bal kon oppakken. De Nieuw-Zeelandse haalde uit, maar zag haar inzet uiteenspatten op de lat.

Controle

Na een corner kreeg Martens opnieuw een grote kans. Miedema kopte de bal terug de gevarenzone in, die werd ietwat ongelukkig verlengd door de verdedigster van Nieuw-Zeeland, die Martens over het hoofd zag. De Limburgse kon de bal echter niet genoeg naar de grond koppen.

Lieke Martens ziet de bal pardoes voor haar verschijnen, maar ze kan er net niet goed bij om die tussen de palen te koppen. Ⓒ ANP

De Oranje Leeuwinnen hadden weliswaar veel meer balbezit, maar voor grote gevaren zorgde het niet. Sterker nog, mede daardoor ontstond er veel ruimte in de achterhoede bij Nederland. Daar dacht Rosie White van te kunnen profiteren, maar haar inzet - die richting de bovenhoek vloog - werd knap gekeerd door Sari van Veenendaal.

De eerste helft eindigde met een enorme kans voor Bloodworth. De verdediger kreeg de bal in de kluts voor haar voeten, maar raakte hem helemaal verkeerd. Ruststand: 0-0.

Zoeken

Na een slordig begin van de tweede helft - Oranje gaf twee enorme kansen weg, maar Van Veenendaal hield haar ploeg opnieuw op de been - bleef Nederland zoeken naar openingen. Miedema kwam een aantal keer zeer dichtbij, maar had het geluk niet aan haar zijde.

Sari van Veenendaal moet zich volledig strekken om de inzet van Sarah Gregorius te stoppen Ⓒ ANP

De Kiwi’s werden steeds meer teruggedrongen en de kansen begonnen zich langzaam aaneen te rijgen voor Nederland. Naarmate het eindsignaal naderde verhoogden de Oranje Leeuwinnen de druk, maar het mocht niet baten in Le Havre. De dames van bondscoach Sarina Wiegman kregen het niet voor elkaar om de verdediging stuk te spelen, maar in de blessuretijd kwamen de Oranje Leeuwinnen toch langszij. De ingevallen Jill Roord schoot het enige doelpunt van de wedstrijd tegen de touwen.

Programma

Nederland speelt zijn volgende wedstrijd tegen op zaterdag 15 juni (15:00 uur) tegen Kameroen, die de eerste wedstrijd verloor van Canada (1-0). De laatste groepswedstrijd speelt Nederland tegen Canada, op donderdag 20 juni (18:00 uur).