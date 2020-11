Tom Coronel met ’knikkende knieën het zand in’

De auto is op basis van de vorige editie op diverse punten verbeterd, terwijl ook de kleurstelling is veranderd. De Dakar Rally vindt van 3 tot en met 15 januari plaats in Saoedi-Arabië.

„We hebben een intensieve voorbereiding gehad en nu als het ware onze eerste Dakar Rally al achter de rug, terwijl het echte evenement nog moet beginnen”, doelt Tim Coronel, die voor zijn dertiende deelname staat, op de vele werkzaamheden van de teamleden in de garage.

De nieuwe auto van de broers is een stuk lichter dan de vorige, met name door aanpassingen aan alle leidingen en reservoirs. „We hebben achttien kilogram gewicht kunnen besparen, en dat is nog zonder de inhoud van de leidingen. We hadden genoeg tijd, dus we hebben echt alles op een keukenweegschaaltje gelegd. Ik denk dat we in totaal wel zo’n 140 kilogram gewonnen hebben.”

De Beast347 4.0

Een andere verandering is iets dat de tweelingbroers de afgelopen jaren al een paar keer aankondigden, maar wat er in de praktijk nooit van kwam. Dat gaat nu anders worden: „Ik ga voor duizend procent zeker de helft rijden”, stelt Tom Coronel, die voor de zevende keer van start gaat. „Dat hebben we inderdaad al vaker geroepen, maar ik voel me er altijd best goed bij als Tim rijdt. Nu heeft hij me er gewoon toe gedwongen dat ik de helft van het parcours voor mijn rekening ga nemen. Ja, dat vind ik best wel spannend, dat zeg ik heel eerlijk: ik ga wel met knikkende knieën het zand in! Kijk, de afgelopen jaren beleefde ik alles met Tim mee: ik voelde iedere beweging, iedere oneffenheid. Het enige verschil is dat ik zelf niet het stuur in mijn handen had, maar dat gaat er nu dan toch van komen. We zijn beiden als rijders aangemeld. Daarin zijn we volgens mij ook uniek: er is geen enkele andere equipe die dit kan doen. En bovendien: doordat we beide onze ’kaas-helmen’ op hebben, ziet toch niemand wie er rijdt!”