Mbappé bedankt Real voor interesse en verklaart keuze voor PSG

De 23-jarige superster bedankte via Twitter Real Madrid en voorzitter Florentino Pérez voor de interesse in hem. „Ik zal pal achter ze staan in de Champions League-finale in Parijs.” Die speelt Real volgende week tegen Liverpool.

Mbappé beschikte over een aflopend contract bij PSG en lang werd gerekend op een transfervrije overstap naar Madrid. Zaterdag maakte de aanvaller bekend dat hij toch in Parijs blijft, tot woede van de organisatie van de Spaanse competitie. Die gaat een klacht indienen tegen PSG vanwege de contractverlenging. Volgens de organisatie van La Liga had de Franse club vanwege zijn financiële middelen niet in staat moeten zijn om Mbappé te behouden.

„Ik ben erg blij dat ik in Frankrijk blijf, het land waar ik ben geboren, waar ik ben opgegroeid en tot bloei ben gekomen als voetballer, en waar ik nu de kans heb om mijn dromen na te blijven jagen”, lichtte de Franse international zijn keuze verder toe. „Ik ben ervan overtuigd dat ik me hier kan blijven verbeteren bij een club met de middelen om nieuwe hoogtepunten te bereiken.”