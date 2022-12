FIFA-baas: WK-groepsfase ’beste ooit’ ondanks controverse

Bekijk in ons match center het speelschema en meer.

FIFA-baas vond WK-groepsfase ’beste ooit’ ondanks controverse

12:46 uur Ondanks alle kritiek op het WK voetbal in Qatar zegt FIFA-voorzitter Gianni Infantino dat hij de groepsfase van het het toernooi „de beste ooit” vond. De Zwitser geeft in een door de wereldvoetbalbond gepubliceerd interview aan dat hij eigenlijk over alle aspecten van het toernooi enthousiast is: de fans, het voetbal en ook de stadions. Over de vele bezwaren over Qatar vanuit vooral westerse landen gaat geen woord in het artikel.

Infantino komt ook terug op de „recordaantallen” toeschouwers in stadions en tv-kijkers, die al eerder bekend werden gemaakt. Ook het feit dat voor het eerst ooit alle continentale federaties (van Europa, Azië, Afrika, Noord- en Midden-Amerika, Zuid-Amerika en Oceanië) waren vertegenwoordigd in de knock-outfase kon op zijn goedkeuring rekenen. „Het niveau ligt heel, heel dicht bij elkaar. Dit laat zien dat voetbal echt mondiaal aan het worden is.”

Selecties Marokko en Oranje minst ervaren van kwartfinalisten WK

12:07 uur Het Marokkaanse voetbalelftal is van de kwartfinalisten op het WK in Qatar het minst ervaren. De spelers in de selectie van de ’Leeuwen van de Atlas’ zijn gemiddeld 26,2 jaar oud en speelden tot dusver 19 interlands. Dat heeft het ANP uitgezocht met cijfers van wereldvoetbalbond FIFA en website Sporting News.

Ook het Nederlands elftal is relatief onervaren. Spelers hebben gemiddeld 26 interlands op hun naam staan en zijn 26,6 jaar. Onder anderen Xavi Simons, die zaterdag tegen de Verenigde Staten debuteerde in Oranje, haalt dat gemiddelde flink omlaag. Simons is met zijn 19 jaar de jongste speler ooit die voor Oranje heeft gespeeld in de knock-outfase van een WK.

Van de acht kwartfinalisten zijn de selecties van Argentinië (27,6 jaar) en Brazilië (27,5 jaar) gemiddeld het oudst. De spelers van kwartfinalist Portugal kwamen tot dusver gemiddeld gezien het vaakst uit voor hun land: veertig keer. In de WK-selectie van de Portugezen zitten veel oudgedienden als recordinternational Cristiano Ronaldo, doelman Rui Patrício en de 39-jarige verdediger Pepe.

Van alle teams die zich hadden gekwalificeerd voor het WK, waren de selecties van België (gemiddeld 28,9 jaar) en Mexico (28,4 jaar) het oudst. De spelers in de ploeg van gastland Qatar speelden gemiddeld gezien de meeste interlands: 53. In aanloop naar het WK speelde Qatar veel (besloten) oefenwedstrijden. Toch gaat het land met drie nederlagen in de groepsfase de geschiedenis in als het zwakste gastland ooit op het WK.

20.000 kaarten verkocht voor WK-kwartfinale in Huis van Oranje

12:06 uur Vooralsnog zijn er 20.000 kaartjes verkocht voor de uitzending van de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië in de Johan Cruijff ArenA, het stadion dat speciaal voor het WK voetbal is omgedoopt tot Huis van Oranje. De wedstrijd van vrijdag is daar te zien op grote schermen en bekende artiesten verzorgen de muzikale omlijsting.

De KNVB organiseerde bij de drie groepswedstrijden ook het Huis van Oranje. Het eerste duel met Senegal was voor zo’n 4000 genodigden te zien in AFAS Live, de wedstrijden tegen Ecuador en Qatar werden uitgezonden in de ArenA. Daar kwamen steeds zo’n 30.000 bezoekers op af. De voetbalbond besloot het duel met de Verenigde Staten in de achtste finales van het WK niet uit te zenden in de ArenA vanwege de viering van Sinterklaas.

Eerste rustdag op WK

07:20 uur Het wereldkampioenschap voetbal gaat bijna de beslissende fase in. Na 56 van de 64 gespeelde wedstrijden, is woensdag de eerste rustdag in Qatar. Ook donderdag staan geen wedstrijden op het programma.

Het WK gaat vrijdag verder met de kwartfinales tussen Kroatië en Brazilië (16.00 uur) en Nederland en Argentinië (20.00 uur).

Oranje vervolgt de voorbereiding op het duel met de Argentijnen met een besloten oefensessie.

Donderdag trainen Nederland en Argentinië voor het laatst. De bondscoaches Van Gaal en Lionel Scaloni geven dan ook een persconferentie.