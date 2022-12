Spanjaard leidt kwartfinale Oranje

Bekijk in ons match center het speelschema en meer.

Spaanse arbiter Lahoz fluit kwartfinale Nederland-Argentinië

21.45 uur: De Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz fluit de kwartfinale op het WK in Qatar tussen Nederland en Argentinië. Het is de derde wedstrijd op dit WK voor de ervaren Spaanse arbiter.

De 45-jarige Spanjaard krijgt de assistentie van landgenoten Pau Cebrian en Roberto Díaz in de wedstrijd die vrijdagavond om 20.00 uur (Nederlandse tijd) wordt gespeeld in het Lusail-stadion. De Spanjaard Alejandro Hernández is de VAR.

Lahoz floot op dit WK eerder de groepswedstrijd tussen Qatar en Senegal (1-3) en het duel tussen Iran en de Verenigde Staten (0-1).

De Spanjaard floot eerder twee keer een wedstrijd van Oranje. In 2016 leidde hij de door Nederland met 2-1 gewonnen oefeninterland tegen Engeland. Een jaar eerder leidde hij het EK-kwalificatieduel met Turkije (3-0-nederlaag). Lahoz floot in 2021 de finale van de Champions League tussen Manchester City en Chelsea (0-1).

De andere kwartfinale vrijdag, tussen Kroatië en Brazilië is voor de Engelse scheidsrechter Michael Oliver. Pol van Boekel is de videoscheidsrechter in dat duel. Hij wordt geassisteerd door de Italiaan Massimiliano Irrati. Het is de vierde keer op dit WK dat Van Boekel in actie komt als VAR.

Tieners en routiniers breken records op WK voetbal

20.22 uur: Het WK voetbal in Qatar blijkt een toernooi voor jong en oud. De verschillende generaties hebben al de nodige WK-records gebroken.

Volgens sportdatabureau Nielsen's Gracenote hebben de tieners in Qatar het record uit 1930 geëvenaard van de meeste basisplaatsen op een WK. Net als 92 jaar geleden zijn er negen tieners aan de aftrap verschenen.

De negen spelers - Brandon Aguilera, Jewison Bennette (Costa Rica), Jude Bellingham (Engeland), Alejandro Baldé, Gavi, Pedri (Spanje), Jamal Musiala (Duitsland), António Silva (Portugal) en Yunus Musah (Verenigde Staten) - hebben gezamenlijk nu al één wedstrijd meer in de basis gestaan dan hun voorgangers in 1930 (18 wedstrijden).

Ter vergelijking, tijdens het WK van 2018 in Rusland kwamen zes tieners gezamenlijk tot 16 basisplaatsen.

Opmerkelijk genoeg breekt ook de oudere garde records in Qatar. Er hebben vooralsnog 27 spelers met een leeftijd van 35 en ouder in de basis gestaan, tien meer dan het vorige record uit 2006. Vier jaar geleden stonden er slechts negen routiniers aan de aftrap. De 27 oudere spelers speelden gezamenlijk 69 wedstrijden, 18 wedstrijden meer dan in 2006.

Giovanni van Bronckhorst moet vrezen dat hij een 35-plusrecord aan Pepe kwijtraakt. De voormalige verdediger van Oranje was 35 toen hij tijdens het WK in 2010 zeven wedstrijden in de basis stond. Hij deelt momenteel het record voor veldspelers met de 39-jarige Pepe. Indien de Portugees zaterdag tegen Marokko in de basis staat krijgt hij het record alleen in handen.

FIFA deelt op WK boetes uit aan Kroatië, Servië en Saudi-Arabië

18.44 uur: De disciplinaire commissie van de wereldvoetbalbond FIFA heeft boetes uitgedeeld aan de bonden van Kroatië, Servië en Saudi-Arabië. De drie landen hebben de regels overtreden tijdens het WK in Qatar.

De Kroatische bond kreeg een boete van 50.000 Zwitserse frank (50.565 euro) vanwege het overtreden van artikel 16 van de disciplinaire code (gebruik van woorden en voorwerpen om een boodschap over te brengen die niet gepast is voor een sportevenement). Dit zou zijn gebeurd door de Kroatische fans tijdens de groepswedstrijd tegen Canada (4-1).

Servië moet 20.000 Zwitserse frank (20.225 euro) overmaken vanwege het overtreden van een regel die te maken had met het tonen van een vlag in de kleedkamer rond het groepsduel met Brazilië (0-2).

Saudi-Arabië betaalde de prijs voor het aantal gele kaarten dat de ploeg kreeg. Het elftal kreeg in de groepswedstrijden tegen Argentinië (2-1) en Mexico (1-2) zes gele kaarten. De bond moet twee keer een boete van 15.000 Zwitserse frank (15.168 euro) betalen.

Belgische voetbalbond start zoektocht naar nieuwe bondscoach

18.43 uur: De Belgische voetbalbond KBVB is de selectieprocedure in de zoektocht naar de opvolger van Roberto Martínez als bondscoach gestart. Hiervoor heeft de bond een taskforce opgezet.

„De taskforce zal een evaluatie maken van de sportieve situatie, het profiel bepalen van de nieuwe bondscoach en de vacature openstellen”, meldt de voetbalbond. „Het zal uit de lijst van kandidaten de uiteindelijke kandidaat voordragen aan de raad van bestuur van de KBVB.”

Martínez was niet alleen bondscoach, maar de laatste jaren ook technisch directeur. „De taskforce zal dit proces mee ondersteunen. Het zal hierbij verder bouwen op de professionele fundamenten die Roberto en zijn team de voorbije jaren hebben neergezet.”

België werd op het WK na een zege op Canada, een nederlaag tegen Marokko en een gelijkspel tegen Kroatië uitgeschakeld in de groepsfase. Martínez kondigde meteen daarna zijn vertrek aan. Eerder op woensdag liet ook aanvoerder Eden Hazard weten per direct te stoppen als international.

Flick blijft aan als bondscoach Duitse voetballers

18.42 uur: Hansi Flick blijft de bondscoach van het Duitse nationale elftal. De Duitse voetbalbond DFB maakte woensdag na een crisisberaad bekend dat de 57-jarige trainer de Duitse voetballers ondanks de vroege uitschakeling op het WK in Qatar op het EK in eigen land in 2024 zal leiden.

Het contract van Flick loopt tot en met het EK over twee jaar. „Mijn trainersstaf en ik kijken optimistisch uit naar het EK in eigen land. Wij als team kunnen veel meer bereiken dan we in Qatar hebben laten zien”, zei Flick. „We hebben daar een grote kans laten lopen. Daar zullen we onze lessen uit trekken.”

Flick had woensdag een twee uur durend overleg met voorzitter Bernd Neuendorf van de DFB en voorzitter Hans-Joachim Watzke van de raad van toezicht. Het trio kwam ondanks de uitschakeling in de groepsfase in Qatar, net als vier jaar eerder op het WK in Rusland, tot een akkoord over verdere samenwerking.

„Ik heb vertrouwen in de vandaag afgesproken gezamenlijke weg met Bernd Neuendorf en Aki Watzke”, zei Flick. „We willen allemaal dat bij het EK in eigen land in 2024 weer heel Duitsland zich achter het nationale elftal schaart.”

De verantwoordelijke directeur voor de nationale selecties, Oliver Bierhoff, kondigde maandag zijn vertrek aan bij de Duitse voetbalbond. De invloedrijke official, eerder ook teammanager van het nationale elftal, leverde na achttien jaar zijn contract in. Flick zei dinsdag dat hij het vertrek van Bierhoff heel erg betreurde.

„We hebben samen de overtuiging dat het EK in 2024 in eigen land een grote kans betekent voor het voetbal in Duitsland”, zei Neuendorf. „Ons doel is op dit toernooi sportief succesvol te zijn. We hebben het volste vertrouwen in Hansi Flick dat hij deze uitdaging samen met zijn team zal overwinnen. Met betrekking tot het vertrek van Bierhoff zijn we tot het besluit gekomen dat we allereerst binnen de bond over de structuur gaan nadenken en daarna een beslissing over de invulling gaan nemen.”

Het Duitse elftal begon het WK in Qatar met een nederlaag tegen Japan. Het gelijkspel tegen Spanje en de overwinning op Costa Rica waren daarna niet meer genoeg om de achtste finales te bereiken.

Premier League hofleverancier kwartfinales WK voetbal

16.33 uur: De Premier League is de competitie met de meeste spelers in de kwartfinales van het WK voetbal. Er zijn nog 61 spelers uit de Engelse competitie actief in Qatar.

De Premier League-delegatie komt uit voor veertien verschillende clubs. Manchester City en Manchester United hebben allebei nog een elftal spelers op het WK.

Spanje staat op de tweede plaats met 30 spelers uit La Liga, waarna de Italiaanse Serie A volgt met 23 spelers. De Duitse Bundesliga heeft nog 17 spelers in Qatar, de Nederlandse Eredivisie levert 12 spelers, terwijl 9 spelers in de Portugese Primeira Liga spelen.

De spelers uit de Eredivisie zijn Andries Noppert (sc Heerenveen), Justin Bijlow (Feyenoord), Xavi Simons, Luuk de Jong en Cody Gakpo (PSV), Remko Pasveer, Daley Blind, Jurriën Timber, Davy Klaassen, Steven Berghuis, Kenneth Taylor en Steven Bergwijn (Ajax).

Na de twee grootmachten uit Manchester volgen Ajax en Paris Saint-Germain als clubs met de meeste spelers in de kwartfinales (7).

Walker blijft ontspannen en moet lachen om vragen over Mbappé

15.29 uur: Verdediger Kyle Walker kreeg woensdag in het Engelse trainingscentrum in Al Wakrah vraag na vraag over Kylian Mbappé. Het waren er zelfs zoveel dat hij op een gegeven moment een lach niet kon onderdrukken. „We spelen geen tennis, voetbal is geen individuele sport. Frankrijk is meer dan Mbappé alleen”, probeerde Walker de Engelse media in een uitpuilende perszaal gerust te stellen over de komende kwartfinale op het WK in Qatar.

De 32-jarige speler van Manchester City slaagde daar maar gedeeltelijk in. De manier waarop Mbappé zich momenteel profileert, heeft wereldwijd indruk gemaakt. De 23-jarige aanvaller maakte tot dusverre al vijf doelpunten en is met zijn snelheid vaak ongrijpbaar. Mbappé tikte in de achtste finale tegen Polen op een gegeven moment een topsnelheid aan van 35 kilometer per uur.

„Het zou gek zijn als we ons alleen op Mbappé concentreren”, zei Walker. „Ze hebben ook nog Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann en Olivier Giroud. Dat zijn stuk voor stuk geweldige voetballers.”

Mbappé stond in de Champions League met Paris Saint-Germain al enkele keren tegenover Walker en hij omschreef de Brit niet heel lang geleden als een van de lastigste verdedigers om tegen te spelen. Walker is fysiek sterk en eveneens snel. „Het is leuk om dat te horen”, zei Walker. „Op een WK wil je het opnemen tegen de grootste spelers. We hebben respect voor Mbappé en Frankrijk, maar ook weer niet te veel. Wij hebben zelf een hele goede ploeg.”

Engeland verloor vier jaar terug in de halve finales van het WK van Kroatië en eindigde uiteindelijk als vierde. Vorig jaar zomer bereikte het elftal van bondscoach Gareth Southgate de finale van het EK, waarin Italië na strafschoppen te sterk was. Walker: „Hopelijk kunnen we nu voor de derde keer op rij zo ver komen. We scoren vrij makkelijk en krijgen niet zo veel doelpunten tegen. Het vertrouwen is groot.”

De Engelsen wonnen de wereldtitel één keer, in 1966.

Engeland traint in aanloop naar kwartfinale zonder zieke Rice

14.34 uur: Het is onduidelijk of Engeland zaterdag in de kwartfinale van het WK tegen Frankrijk kan beschikken over Declan Rice. De 23-jarige middenvelder, basisspeler in alle wedstrijden tot dusverre in Qatar, ontbrak woensdag op de training omdat hij zich niet goed voelde. Wat West Ham United-speler Rice precies mankeert, is nog onduidelijk.

Aanvaller Callum Wilson van Newcastle United moest de oefensessie, bij 26 graden in Al Wakrah, wegens ziekte ook aan zich voorbij laten gaan.

Raheem Sterling is nog niet teruggekeerd in Qatar. In het huis van de speler van Manchester City werd afgelopen weekeinde ingebroken, waardoor hij het trainingskamp verliet en naar Engeland ging.

Het ligt niet voor de hand dat Sterling tegen de Fransen vanaf het begin meedoet. Phil Foden verving hem in de achtste finale tegen Senegal (3-0) met succes en lijkt zijn meest logische vervanger.

FIFA-baas vond WK-groepsfase ’beste ooit’ ondanks controverse

12:46 uur Ondanks alle kritiek op het WK voetbal in Qatar zegt FIFA-voorzitter Gianni Infantino dat hij de groepsfase van het het toernooi „de beste ooit” vond. De Zwitser geeft in een door de wereldvoetbalbond gepubliceerd interview aan dat hij eigenlijk over alle aspecten van het toernooi enthousiast is: de fans, het voetbal en ook de stadions. Over de vele bezwaren over Qatar vanuit vooral westerse landen gaat geen woord in het artikel.

Infantino komt ook terug op de „recordaantallen” toeschouwers in stadions en tv-kijkers, die al eerder bekend werden gemaakt. Ook het feit dat voor het eerst ooit alle continentale federaties (van Europa, Azië, Afrika, Noord- en Midden-Amerika, Zuid-Amerika en Oceanië) waren vertegenwoordigd in de knock-outfase kon op zijn goedkeuring rekenen. „Het niveau ligt heel, heel dicht bij elkaar. Dit laat zien dat voetbal echt mondiaal aan het worden is.”

Selecties Marokko en Oranje minst ervaren van kwartfinalisten WK

12:07 uur Het Marokkaanse voetbalelftal is van de kwartfinalisten op het WK in Qatar het minst ervaren. De spelers in de selectie van de ’Leeuwen van de Atlas’ zijn gemiddeld 26,2 jaar oud en speelden tot dusver 19 interlands. Dat heeft het ANP uitgezocht met cijfers van wereldvoetbalbond FIFA en website Sporting News.

Ook het Nederlands elftal is relatief onervaren. Spelers hebben gemiddeld 26 interlands op hun naam staan en zijn 26,6 jaar. Onder anderen Xavi Simons, die zaterdag tegen de Verenigde Staten debuteerde in Oranje, haalt dat gemiddelde flink omlaag. Simons is met zijn 19 jaar de jongste speler ooit die voor Oranje heeft gespeeld in de knock-outfase van een WK.

Van de acht kwartfinalisten zijn de selecties van Argentinië (27,6 jaar) en Brazilië (27,5 jaar) gemiddeld het oudst. De spelers van kwartfinalist Portugal kwamen tot dusver gemiddeld gezien het vaakst uit voor hun land: veertig keer. In de WK-selectie van de Portugezen zitten veel oudgedienden als recordinternational Cristiano Ronaldo, doelman Rui Patrício en de 39-jarige verdediger Pepe.

Van alle teams die zich hadden gekwalificeerd voor het WK, waren de selecties van België (gemiddeld 28,9 jaar) en Mexico (28,4 jaar) het oudst. De spelers in de ploeg van gastland Qatar speelden gemiddeld gezien de meeste interlands: 53. In aanloop naar het WK speelde Qatar veel (besloten) oefenwedstrijden. Toch gaat het land met drie nederlagen in de groepsfase de geschiedenis in als het zwakste gastland ooit op het WK.

20.000 kaarten verkocht voor WK-kwartfinale in Huis van Oranje

12:06 uur Vooralsnog zijn er 20.000 kaartjes verkocht voor de uitzending van de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië in de Johan Cruijff ArenA, het stadion dat speciaal voor het WK voetbal is omgedoopt tot Huis van Oranje. De wedstrijd van vrijdag is daar te zien op grote schermen en bekende artiesten verzorgen de muzikale omlijsting.

De KNVB organiseerde bij de drie groepswedstrijden ook het Huis van Oranje. Het eerste duel met Senegal was voor zo’n 4000 genodigden te zien in AFAS Live, de wedstrijden tegen Ecuador en Qatar werden uitgezonden in de ArenA. Daar kwamen steeds zo’n 30.000 bezoekers op af. De voetbalbond besloot het duel met de Verenigde Staten in de achtste finales van het WK niet uit te zenden in de ArenA vanwege de viering van Sinterklaas.

Eerste rustdag op WK

07:20 uur Het wereldkampioenschap voetbal gaat bijna de beslissende fase in. Na 56 van de 64 gespeelde wedstrijden, is woensdag de eerste rustdag in Qatar. Ook donderdag staan geen wedstrijden op het programma.

Het WK gaat vrijdag verder met de kwartfinales tussen Kroatië en Brazilië (16.00 uur) en Nederland en Argentinië (20.00 uur).

Oranje vervolgt de voorbereiding op het duel met de Argentijnen met een besloten oefensessie.

Donderdag trainen Nederland en Argentinië voor het laatst. De bondscoaches Van Gaal en Lionel Scaloni geven dan ook een persconferentie.