Na vlotte zege op Slowakije jagen Nederlandse tennissers op meer Kan Oranje Davis Cup winnen? ’Dit team is tot heel grote dingen in staat’

Felicitaties van captain Paul haarhuis voor Matwe Middelkoop en Wesley Koolhof.

GRONINGEN - Captain Paul Haarhuis zat een week geleden even in de piepzak toen zowel Botic van de Zandschulp als Tim van Rijthoven onzeker leek voor de Davis Cup-ontmoeting met Slowakije in Groningen. Maar uiteindelijk kwam alles goed. Van Rijthoven bleek zaterdag energie genoeg te hebben om in een bijna drie uur durend duel de Slowaakse kopman Alex Molcan te kloppen: 7-6 (6), 5-7 en 6-3. Die zege haalde de angel uit de ontmoeting, want een dag later klaarden Matwé Middelkoop en Wesley Koolhof de klus razendsnel in het dubbelspel tegen de murw getikte Molcan en Lukas Klein: twee keer 6-3.