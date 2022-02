Ireen Wüst over onrust: ’Dat hebben we niet slim aangepakt’

Ireen Wüst kon niet ontkennen dat er de afgelopen veel te doen was rondom de ploegenachtervolging, hoewel ze vond dat het allemaal wel meeviel. „Het was niet zo erg als het eruit zag”, bagatelliseerde ze de onrust die was ontstaan, nadat duidelijk werd dat de vrouwen het onderling niet geweldig met elkaar kunnen vinden.

„Laat ik vooropstellen dat we niet alles slim hebben aangepakt. In plaats van vorige week chagrijnig voor de camera te verschijnen na de kwartfinale, hadden we beter eerst even samen kunnen zitten.” Toch vind de succesvolle olympiër dat ze zich dinsdag hebben gerevancheerd. „We zijn een team en daar ben ik trots op. We hoeven ons ook niet te schamen. We verloren van de uiteindelijke kampioen, dat is echt geen schande.”

’Hoogst haalbare’

„Brons was het hoogst haalbare, meer zat er niet in”, concludeerde Irene Schouten bij de NOS. „We hebben ons best gedaan en daar komt brons uit. De andere teams zijn beter.” Ze vindt dat er wel wat moet veranderen. „We zijn in Nederland individueel heel goed, maar als team moet het beter. Ik hoop stiekem dat we hiervan leren en dat er in de toekomst meer aandacht aan wordt besteed. Er moet meer op getraind worden en de bond moet er strenger op zitten”, zei de olympisch kampioene op 3000 en 5000 meter.

Daar is ook Wüst het mee eens: „Er moet wel iets komen van een toekomstplan waarin meer duidelijk is. Bijvoorbeeld vaker samen trainen. Maar het was nu zeker niet zo slecht als het eruit zag.”

Groenewoud trots

Ondanks dat ze de eerste ritten wel reed, moest Antoinette de Jong in de troostfinale toekijken hoe haar ploeggenoten het brons veiligstelden. Bondscoach Jan Coopmans besloot voor de laatste rit Marijke Groenewoud het ijs op te sturen. „We waren beter dan twee jaar geleden en ik denk dat we een goede race hebben neergezet, maar Japan en Canada zijn sneller. Zij rijden compleet in elkaars slag en zijn beter op elkaar ingespeeld, dat zie je als het er echt op aankomt. Twee dagen geleden was het echt niet goed. We hebben daarna goed getraind en staan hier toch als een team, daar kunnen we trots op zijn.”

Groenewoud liet weten dat ze het allemaal niet had willen missen. „Ik ben blij dat ik ben ingezet en een medaille om mijn nek mag hangen. Vandaag hebben we laten zien dat het toch wel goed zit. Ik ben trots dat ik bij deze ploeg hoor”, aldus Groenewoud.