Tien op een rij voor Ajax

De ploeg van Erik ten Hag startte de indrukwekkende serie zonder nederlagen vorig jaar in Oostenrijk, bij Sturm Graz. Vervolgens slaagden ook Standard Luik, Dinamo Kiev, Bayern München, Benfica, AEK Athene, Real Madrid, Juventus en Tottenham Hotspur er niet in om te winnen van Ajax.

Tegen PAOK speelde de regerend landskampioen met 2-2 gelijk. Hakim Ziyech en Klaas-Jan Huntelaar waren trefzeker in het vijandige Toemba-stadion. Volgende week dinsdag is in Amsterdam de return.

Bekijk ook: Ajax nog niet klaar met PAOK

Bij een eventuele uitschakeling van de PAOK is Qarabag FK of Apoel Nicosia de volgende tegenstander. Het eerste duel tussen beide ploegen, dat werd afgewerkt op Cyprus, eindigde dinsdag in een 2-1 zege voor de ploeg uit Azerbeidzjan.

Bekijk ook: Ajax bij zege waarschijnlijk naar Azerbeidzjan