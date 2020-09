’Lewis Hamilton ontsnapt aan straf voor dragen shirt met opvallende boodschap’

Een woordvoerder van de FIA bevestigde dinsdag aan de BBC dat er geen onderzoek wordt opgestart, een optie die een dag eerder wel werd overwogen.

Met het dragen van het t-shirt wilde Hamilton de dood van de zwarte vrouw Breonna Taylor onder de aandacht brengen. Zij werd in maart door de politie neergeschoten in haar huis in Kentucky.

De 35-jarige Hamilton, de enige zwarter rijder in de Formule 1, is de afgelopen maanden een stuk actiever geworden in zijn activisme tegen racisme en motiveerde ook de andere F1-teams en coureurs om zich tegen onrecht uit te spreken. Het t-shirt zou echter kunnen ingaan tegen de regels van de FIA, die geen politiek geladen boodschappen toestaat, maar de Brit ontsnapt dus aan een sanctie.

De Japanse tennisster Naomi Osaka kwam ook al op voor Taylor na haar eindzege in de US Open afgelopen weekeinde. Hamilton noemde haar zondag na de race, waar hij de 90e GP uit zijn carrière won, een „inspiratie.” „Ik wil al een tijd bewustwording creëren voor het feit dat mensen vermoord worden op straat.”

