Mogelijk laatste videobeelden Maradona duiken op: ’Een kus voor arts Luque’

Er is deze week heel wat te doen rond de dood van ’Pluisje’. Er werden in zijn thuisland namelijk audiofragmenten en WhatsApp-berichten openbaar gemaakt van zijn persoonlijke arts Leopoldo Luque, die zich daarin op z’n zachtst gezegd niet netjes uitliet over Maradona.

Boeten

„Ik heb net de audioberichten gehoord tussen Luque en die psychiater”, reageerde dochter Dalma Maradona. „Ik moest ervan overgeven. Luque, je bent een klootzak en ik hoop dat het recht zegeviert. Maar laten we niet vergeten wie hem inhuurde, in contact bracht met mijn vader en zijn loon betaalde: Matias Morla (de gewezen manager van Maradona, red.). Het enige wat ik van God vraag, is rechtvaardigheid en dat zij die moeten boeten ook zullen boeten.”

Nu is er door Cronica TV een video naar buiten gebracht van een van de laatste dagen van Maradona. Die verbleef sinds 11 november in zijn huis in Tigre, waar de video vermoedelijk werd opgenomen. Daar werd hij naartoe gebracht, zes dagen nadat hij aan het hoofd geopereerd was wegens een subduraal hematoom, een bloeding bij de hersenen.

„Ik ben oké”, zegt Maradona terwijl hij aan tafel iets aan het eten is. „Ik hou niet zo van die intimiteiten, maar als ik onder goede mensen ben, dan kom ik uit mijn hol.”

De video, die opgenomen werd door zijn ex-vriendin Veronica Ojeda, is gericht aan zijn arts. „Een kus voor jou, Luque. Leopoldo Jacinto Luque.” De man tegen wie momenteel dus een onderzoek loopt naar nalatigheid bij de dood van Maradona.

Bron: Het Nieuwsblad.