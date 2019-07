’Manchester City doet recordaankoop’

De Spaanse club maakte de transfer woensdag bekend. Atlético meldde dat de Engelse kampioen de contractueel vastgelegde afkoopsom inmiddels heeft betaald. Volgens de BBC gaat het om een bedrag van bijna 70 miljoen euro. Dat is een record voor Manchester City.

Rodri (23) had bij Atlético nog een contract tot medio 2023. De Madrileense club nam hem vorig jaar voor ongeveer 20 miljoen euro over van Villarreal. In de jeugd speelde hij al voor Atlético. Rodri maakte vorig jaar zijn debuut in de Spaanse ploeg.