Verstappen moet nog even wachten, Albon al op baan

Zijn teamgenoot Alexander Albon - rijdend onder Thaise vlag maar opgegroeid in Groot-Brittannië - is wel van de partij en neemt in zijn eentje de honneurs waar op de baan.

Verstappen had voor hij Engeland daadwerkelijk in had gekund twee weken in quarantaine gemoeten. Sowieso had hij slechts maximaal 100 kilometer mogen rijden, gezien de regels rond een filmdag.

De filmdag is met name voor het technisch personeel van Red Bull een welkome kans om te wennen, aangezien hun werkzaamheden er vanwege de nieuwe veiligheidsrichtlijnen de komende tijd anders uit zullen zien dan normaal.

Verstappen zal er niet meezitten dat hij in aanloop naar seizoensstart in Oostenrijk op 5 juli niet de kans krijgt om even in het ritme te komen. De Limburger zei eerder al dat hij slechts drie of vier rondjes nodig heeft om het oude gevoel weer te vinden. De eerste twee vrije trainingen op vrijdag 3 juli lijken ruim voldoende voor hem.