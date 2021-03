Live CL: Barça op achterstand, maar opdracht blijft dezelfde

Volg beide duels op de voet via ons scorebord

Het team van Ronald Koeman en Frenkie de Jong leed in het eerste duel in de achtste finales van het miljardenbal op eigen veld een kansloze nederlaag (1-4) en moet dus in het Parc des Princes sowieso vier keer scoren om Europees te overleven. De Jong staat zoals verwacht in de basis bij de Catalanen.

Met een „niets is onmogelijk” hield Koeman eerder deze week de hoop levend dat zijn ploeg bij Paris Saint-Germain een wonder kan verrichten. FC Barcelona zorgde vier jaar geleden al eens voor een wonder tegen Paris Saint-Germain door in Camp Nou een 4-0 nederlaag in Parijs goed te maken. Het werd toen 6-1. Bij de Parijzenaars zit Mitchel Bakker op de bank.

In het andere Champions League-duel dat woensdagavond op het programma staat, verdedigt Liverpool een 2-0 voorsprong tegen Leipzig. In de Premier League heeft Liverpool inmiddels op Anfield zes keer op rij verloren. Klopp zal blij zijn dat hij Engeland even kan ontvluchten voor de return tegen de Duitsers. Het duel wordt overigens net als de eerste wedstrijd afgewerkt in Boedapest. Vanwege de coronaperikelen en reisrestricties moesten Leipzig en Liverpool voor hun eerste duel vorige maand ook al uitwijken naar Hongarije.

Georginio Wijnaldum staat bij de Engelsen in de basis, Justin Kluivert start bij RB Leipzig als reserve.

Woensdag

21.00 uur:

Paris SG - FC Barcelona (eerste duel 4-1)

Liverpool - RB Leipzig (eerste duel 2-0)

Bekijk hier de standen en statistieken in de Champions League