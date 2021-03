Statistieken: Exit Koeman, De Jong en Kluivert; Wijnaldum blijft dromen

Bekijk hier de opstellingen, doelpunten en uitgebreide statistieken via ons uitgebreide scorebord

Liverpool won met 2-0 van RB Leizpig, en dat had het in de heenwedstrijd ook al gedaan. Wijnaldum was aanvoerder en werd tien minuten voor tijd (met de eindstand al op het bord) afgelost door James Milner. Bij Leipzig viel Justin Kluivert een half uur voor tijd (toen stond het nog 0-0) in.

Dinsdag plaatsten FC Porto en Borussia Dortmund zich als eersten voor de kwartfinales van de Champions League. Volgende week staan de returns van de vier andere achtste finales op het programma.