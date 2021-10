Video: Louis van Gaal gaat trainen op plan-B

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Bondscoach Louis van Gaal tijdens een training Ⓒ ANP/HH

ZEIST - Het Nederlands elftal bereidt zich in Zeist voor op het tweeluik met Letland en Gibraltar in de WK-kwalificatie. Opnieuw twee tegenstanders die een muur zullen gaan optrekken voor Oranje. In eerste instantie zal Louis van Gaal tegenover de defensieve speelwijze een 4-3-3 met snel combinatievoetbal stellen, maar de bondscoach heeft ook een plan-B voorbereid, bleek bij de dinsdagochtendtraining.