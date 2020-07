Arjan Swinkels terug in Eredivisie

De 35-jarige verdediger maakt per direct de overstap naar VVV-Venlo, meldt de Limburgse club. Sinds Swinkels in 2016 vertrok bij Roda JC speelde hij vier seizoenen in België, eerst twee jaar bij Beerschot en vervolgens bij KV Mechelen.

Swinkels geldt vooral als een kind van Willem II. De verdediger uit Moergestel kwam van 2004 tot en met 2012 in het eerste uit van de club, waar hij ook zijn jeugdopleiding genoot. Na zijn vertrek bij Willem II speelde hij drie seizoenen bij Lierse SK. Bij VVV tekent Swinkels een contract voor een jaar.

„Ik ben erg blij dat VVV-Venlo bij me aanklopte en het vertrouwen in mij uitspreekt. Als ’ouwe rot’ in het vak, is het niet vanzelfsprekend dat je ’zomaar even’ aan de slag kunt bij een mooie Eredivisieclub. VVV geeft me echter dat vertrouwen. Ik heb er dan ook enorm veel zin in om met de club in het nieuwe seizoen de strijd aan te gaan in de Eredivisie.”

Technisch Manager Stan Valckx is verguld met het aantrekken van Swinkels: „Met Arjan halen we een routinier in huis die veel ervaring met zich meeneemt op het hoogste niveau. Hij is een goede verdediger, waar je altijd op kunt bouwen en die zijn sporen inmiddels verdiend heeft.”