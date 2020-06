Bezoek Zlatan brengt Zweedse club in de problemen

De ongetwijfeld beste speler aller tijden uit het land overtrad hiermee de protocollen die van kracht zijn in verband met het coronavirus.

De spits van AC Milan verscheen onverwacht ten tonele om de spelers te feliciteren met hun overwinning op Östersund. Het is momenteel echter alleen voor de spelers en trainers toegestaan de kleedkamer te betreden. Media in het land berichtten over het voorval, waarna de nationale bond besloot een onderzoek in te stellen.

Ibrahimovic, hier in het shirt van AC Milan. Ⓒ Reuters