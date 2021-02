Feyenoord heeft Justin Bijlow terug onder de lat

Trainer Dick Advocaat geeft Bijlow, die hersteld is van een voetblessure, de voorkeur boven Nick Marsman. Bijlow was al de nummer 1 bij Feyenoord, maar Marsman maakte als vervanger de afgelopen maanden een goede indruk.

Advocaat kiest verder voor dezelfde spelers die twee weken geleden ook in de basis stonden in de gewonnen thuiswedstrijd tegen PSV (3-1). Feyenoord zou vorige week in de competitie tegen FC Groningen spelen en midweeks in de beker tegen SC Heerenveen, maar beide duels gingen vanwege het winterweer niet door. Bryan Linssen krijgt in de spits weer de voorkeur boven Nicolai Jørgensen, Lucas Pratto en Robert Bozenik, die allemaal op de bank zitten.

Bij Willem II debuteert de van Feyenoord gehuurde verdediger Sven van Beek in de basis. Ook doelman Arijanet Muric maakt zijn eerste speelminuten voor de Tilburgers. Van Beek en de Kosovaarse huurling van Manchester City zouden eigenlijk vorige week tegen ADO Den Haag al debuteren, maar die wedstrijd werd eveneens afgelast.

