Feyenoord start CL-campagne in eigen huis tegen Celtic

Op 4 oktober vervolgt Feyenoord de groepsfase met een uitwedstrijd tegen Atlético. Drie weken later komt Lazio op bezoek in De Kuip. De groepsfase eindigt voor Feyenoord op 13 december met een uitwedstrijd tegen Celtic.

PSV, dat zich via de play-offs plaatste voor het hoofdtoernooi, begint op 20 september met een uitwedstrijd tegen het Engelse Arsenal. De andere tegenstanders in groep B zijn het Spaanse Sevilla en het Franse Lens. Sevilla komt op 3 oktober op bezoek in Eindhoven, waarna PSV op 24 oktober naar Noord-Frankrijk afreist voor het duel met Lens. Met een thuiswedstrijd op 12 december tegen Arsenal sluit PSV de groepsfase na zes duels af.

Beide duels beginnen om 21.00 uur.

Ajax en AZ

In groep B van de Europa League begint Ajax op 21 september (21.00 uur) met een thuiswedstrijd tegen het Zuid-Franse Olympique Marseille. De andere tegenstanders zijn het Engelse Brighton & Hove Albion en het Griekse AEK Athene. AZ begint in de groepsfase van de Conference League met een uitwedstrijd. Op 21 september speelt het in Bosnië en Herzegovina om 18.45 uur tegen landskampioen Zrinjski Mostar. De andere tegenstanders van AZ zijn het Engelse Aston Villa en het Poolse Legia Warschau.