Derde editie van multisportevenement staat nog in de schaduw Het Europees vuur wordt ontstoken in Krakau: kleine Spelen, grote ambities

KRAKAU - Olympisch mag de vlam niet worden genoemd, maar er wordt vanavond wel degelijk een vuur ontstoken om de start van de derde Europese Spelen te symboliseren. Het Henryk Reyman Stadion in Krakau vormt het decor van de openingsceremonie en er is artistiek spektakel van het hoogste niveau beloofd. Dit als opmaat voor het spektakel bij 29 sportdisciplines in de komende 12 dagen.